Cultura: Romaison presenta "Embodying Pasolini", il 25 giugno in prima mondiale nella Capitale (3)

- Circa quaranta abiti disegnati da Danilo Donati per i film di Pier Paolo Pasolini, realizzati e tutt'oggi custoditi dalla Sartoria Farani, e una selezione di forme di legno del Laboratorio Pieroni, utilizzate per creare i cappelli indossati nei film del regista, che caratterizzeranno come presenze misteriose lo spazio dell'atelier, sono l'ideale punto di partenza da cui nasce e si sviluppa Embodying Pasolini, nella drammaturgia creata da Saillard e Swinton. Embodying Pasolini è promossa da Roma Capitale, organizzata da Zétema progetto cultura con la collaborazione di Palazzo delle Esposizioni - Mattatoio e prodotta da StudiOlivierSaillard, con il coordinamento di Aymar Crosnier. Collaborazione artistica di Gaël Mamine. (Com)