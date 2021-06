M5s: Crippa, con Aiello contro il malaffare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro collega Davide Aiello, componente del Movimento cinque stelle in commissione Antimafia, è stato aggredito ieri sera nella piazza di Casteldaccia. Un uomo, oltre a colpirlo, lo ha anche minacciato, usando parole gravissime". Lo afferma, in una nota, Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. "La colpa di Davide? Quella di avere denunciato il voto di scambio nel 2018 in quel Comune e di avere acceso i riflettori del Parlamento su quei fatti - aggiunge -. Noi siamo orgogliosi di parlamentari come lui, che confermano una volta di più cosa sia il Movimento per questo Paese. Noi siamo al suo fianco e continueremo a denunciare il malaffare, come facciamo da quando siamo nati, fuori e dentro le aule parlamentari. A Davide gli auguri di una immediata ripresa. Ma su questo abbiamo pochi dubbi: conoscendolo, so che tornerà più forte e combattivo di prima". (com)