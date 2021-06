Imprese: Lumson cresce sui mercati internazionali con Sace e Credit Agricole Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace e Crédit Agricole Italia ancora una volta insieme per favorire la crescita delle aziende italiane. Stando al relativo comunicato stampa, Crédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento a favore di Lumson, società che in oltre 40 anni di storia ha sviluppato un consolidato know how nella progettazione, design e produzione di packaging cosmetico per i principali brands internazionali operanti nel settore cosmetico. Il finanziamento, dalla durata di 60 mesi e con un valore complessivo di otto milioni di euro, è garantito da Sace ed è finalizzato a sostenere la crescita della società sui mercati internazionali. Negli ultimi anni, prosegue la nota, Lumson ha perseguito una strategia di crescita attraverso anche una serie di acquisizioni strategiche di aziende cosmetiche operanti nel settore del B2B ad elevata tecnologia, attive nella produzione del packaging primario: acquisizioni funzionali sia al completamento del portfolio Lumson che al consolidamento del posizionamento worldwide, grazie anche alle sinergie commerciali con i principali brands cosmetici. (Com)