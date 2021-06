Spagna: a maggio prezzo medio della case in affitto in calo del 4,5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio, il prezzo medio delle case in affitto in Spagna si è attestato a 10,42 euro al metro quadrato in maggio, il 4,5 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È quanto emerge dai dati resi noti dal portale immobiliare "Fotocasa" che evidenziano un calo dei prezzi che si protrae da quattro mesi consecutivi. La Catalogna (13,88 euro) e Madrid (13,77) sono in testa come le regioni più care in riferimento ai metri quadrati. (Spm)