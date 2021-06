Iran: negoziatore, su nucleare nessuna intesa senza risolvere "preoccupazioni chiave"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri e principale negoziatore nucleare iraniano, Abbas Araqchi, ha dichiarato che Teheran sta cercando un buon accordo che affronti le principali preoccupazioni della Repubblica islamica, e che non ci sarà alcun accordo se tali preoccupazioni non saranno affrontate. "Abbiamo bisogno di avere un buon accordo e un buon accordo vi sarà quando le nostre preoccupazioni chiave saranno affrontate e saranno soddisfatti i nostri obiettivi chiave, senza i quali non ci potrà essere un accordo", ha detto Araqchi all’emittente iraniana “Press Tv”, dopo che l'Iran e le restanti parti dell'accordo nucleare del 2015 - Germania, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina - hanno concluso il primo giorno del sesto round dei loro colloqui sul nucleare a Vienna sabato scorso, 12 giugno. "Noi continuiamo i negoziati per quanto necessario, non abbiamo fretta. Non abbiamo nessuna scadenza per noi stessi", ha aggiunto il vice ministro, che ha evidenziato come il punto importante per l'Iran sia quello di raggiungere un accordo, che affronti i "requisiti e le posizioni chiave" dell'Iran già annunciati dai delegati iraniani. "Ci sono molti aspetti tecnici da risolvere e abbiamo deciso oggi di continuare la nostra discussione. Penso che tutte le questioni siano in grado di essere risolte, se l'altra parte può prendere le sue decisioni, soprattutto su questioni difficili", ha affermato il massimo negoziatore, osservando che "l'Iran ha già preso la sua difficile decisione quando ha deciso di rimanere nell'accordo, dopo il ritiro illegale degli Stati Uniti dal Piano d’azione congiunto globale (Jcpoa)”. (segue) (Res)