Iran: negoziatore, su nucleare nessuna intesa senza risolvere "preoccupazioni chiave" (2)

- Ora “è il momento delle altre parti. Se vogliono tornare al Jcpoa, e se vogliono che la Repubblica Islamica dell'Iran ritorni alla piena attuazione dei suoi impegni nel Jcpoa, devono prendere le loro difficili decisioni e devono assicurare alla Repubblica islamica dell'Iran che ciò che è successo in passato non si ripeterà in futuro", ha precisato l’alto diplomatico, che in precedenza aveva ritenuto improbabile che i colloqui sull'accordo nucleare di Vienna si concludessero questa settimana. Dallo scorso aprile, i rappresentanti dell'Iran e le restanti parti del Jcpoa stanno tenendo colloqui a Vienna con l'obiettivo di ripristinare l'accordo nucleare, e riportare gli Stati Uniti al rispetto dell'accordo. I colloqui per rivitalizzare il patto sono iniziati dopo che il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che il suo Paese è disposto a rientrare nell'accordo, raggiunto durante la presidenza Obama. Gli Stati Uniti hanno inviato una delegazione a Vienna, ma non partecipano direttamente ai colloqui della commissione congiunta Jcpoa, poiché Washington non è più parte dell'accordo. Tuttavia, gli Usa hanno tenuto colloqui separati con le altre parti tranne l'Iran. L'Iran ha espresso la sua forte costernazione per il fatto che l'amministrazione Biden non abbia rimosso le sanzioni contro Teheran, nonostante siano passati 144 giorni da quando Biden ha assunto la presidenza. (Res)