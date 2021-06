Usa: Covid, Novavax annuncia che il suo vaccino è efficace al 90,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Novavax si è dimostrato efficace al 90,4 per cento nei testi clinici condotti su 29.960 volontari negli Stati Uniti e in Messico. Lo ha annunciato la stessa azienda in un comunicato. L’efficacia appare in linea con quella dei vaccini sviluppati da Pfizer-BioNTech e da Moderna e più alta rispetto a quella dimostrata da Johnson & Johnson. Nella prevenzione degli effetti moderati o gravi del Covid-19, il vaccino appare invece efficace al 100 per cento. Il “New York Times” scrive che, nonostante gli ottimi risultati, il futuro del vaccino negli Stati Uniti è ancora incerto. La stessa Novavax, attraverso il suo amministratore delegato Stanley Erck, ha fatto sapere che potrebbe non richiedere l’approvazione per l’uso d’emergenza da parte dell’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione (Fda) almeno fino alla fine di settembre, presentando invece richiesta nel Regno Unito, in Unione europea, in India e in Corea del Sud. (Nys)