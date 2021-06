Vietnam: Covid, la città di Ho Chi Minh prolunga le restrizioni per impennata casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Ho Chi Minh, nel sud del Vietnam, ha prolungato le restrizioni per il contenimento del Covid-19 per altri 15 giorni. È quanto annunciato in un comunicato dal governo, che specifica che “le attuali misure anti-contagio della città scadranno lunedì, ma a causa di una nuova impennata di casi di Covid, le autorità hanno deciso di estendere il blocco". Le misure prevedono la chiusura dei servizi non essenziali e delle imprese, e vietano raduni tra cinque o più persone all’aperto e al chiuso. La città ha registrato un totale di 845 casi di coronavirus dalla fine di aprile, la terza maggiore ondata dall’inizio della pandemia di Covid-19. (Fim)