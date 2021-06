Slovacchia: governo difende ministro dell'Interno da mozione di sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo slovacco non condivide l'iniziativa della mozione di sfiducia contro il ministro dell'Interno, Roman Mikulec. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Il governo ha segnalato la sua opposizione questa mattina affermando che gli estensori della mozione al Consiglio nazionale non hanno prove di ciò di cui accusano Mikulec. "E' una serie di teorie non provate e cospiratorie, miranti a dare al pubblico l'impressione che le forze dell'ordine stiano agendo sotto pressione politica", afferma l'esecutivo. Il governo sostiene il ministro Mikulec, che "garantisce ai membri della polizia una non ingerenza della politica e la libertà di svolgere il loro lavoro". Il tentativo di rimuoverlo è "isterico" e serve "ad allontanare l'attenzione dagli scandali dei precedenti governi, che sono attualmente oggetto di esposizione". L'opposizione vuole che Mikulec sia rimosso in ragione di presunte intimidazioni alle forze dell'ordine, legate a una serie di casi oggetto di indagine. Il partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) ha chiesto e ottenuto la discussione di una mozione di sfiducia domani.(Vap)