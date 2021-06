Università: Resta (Politecnico Milano) accordo con Stmicroelectronics aiuterà a portare ricerca verso il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra il Politecnico di Milano e Stmicroelectronics, leader globale nel settore dei semiconduttori, sarà incentrato sulla costituzione di un centro di ricerca congiunto sui materiali avanzati per sensori. Lo ha spiegato il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, alla presentazione che si è tenuta questa mattina presso l'ateneo milanese. "Oggi formalizziamo un progetto quinquennale – che poi verrà portato a decennale – che ha nei sensori la sua anima. Noi tutti, quando parliamo di potenzialità dei dati o di data analytics, immaginiamo che questi dati siano prodotti da qualcuno e speriamo che qualcuno ce li fornisca per poi fare policy. Aldilà di chi fornisce il dato, c'è qualcuno che deve misurarlo, e questo qualcuno è il sensore, sempre più miniaturizzato. Oggi noi ci occupiamo di questi sensori" ha sottolineato Resta. "Naturalmente non solo a livello di ricerca, ma andiamo a realizzare la linea pilota: facciamo diventare il laboratorio di ricerca un laboratorio al servizio di tutti i ricercatori, le imprese, le istituzioni, le startup che domani avranno bisogno di inserire un sensore all'interno del loro prodotto. Con laboratori di ricerca – ha aggiunto il rettore – questo accordo svilupperà 2mila metri quadri di camera bianca, la più grossa che ci sarà in Italia, sicuramente tra le migliori a livello internazionale universitario. Inoltre questo accordo aiuta a portare la ricerca verso il mercato: questa camera bianca e questo accordo si inseriscono nel grande progetto del parco dei gasometri di Bovisa per disegnare i prodotti del domani necessari alle transizioni ecologiche, alle transizioni digitali, alle smart city, alla mobilità sostenibile e all'economia circolare". (Rem)