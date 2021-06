Imprese: Assistal, rincaro prezzi materiali richiede intervento tempestivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo dinanzi ad una situazione molto complicata e per certi versi paradossale che vede le nostre imprese direttamente coinvolte: mi riferisco all'increscioso fenomeno legato al rincaro incontrollato dei prezzi dei materiali, con l'osservatorio congiunturale di Assistal che nell’ultimo semestre ha rilevato incrementi significativi nei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere impiantistiche ed edili. Così in una nota Angelo Carlini, presidente Assistal (Associazione nazionale costruttori di impianti, dei servizi di efficienza energetica aderente a Confindustria). “Si tratta di aumenti a doppia cifra e il trend sembra destinato ad aumentare anche nei prossimi mesi, con effetti negativi sull’esecuzione dei contratti di appalto in essere e compromettendo gli interventi legati al superbonus 110 per cento”, ha detto, riconducendo l’incremento dei prezzi all'indisponibilità dei materiali sul mercato. “Occorre che il governo, in assenza di meccanismi revisionali nel Codice degli appalti in vigore, intervenga in modo deciso e tempestivo con misure eccezionali e di compensazione relative ai contratti in corso, con l'obiettivo di evitare il blocco dei cantieri: il governo, così come ha provveduto a ristorare quelle attività penalizzate dalle misure restrittive, assicuri riconoscimenti adeguati alle imprese per far fronte alla situazione attuale”, ha spiegato, aggiungendo che le imprese associate ad Assistal non possono farsi carico anche di queste distorsioni del mercato con aumenti fino al 60 per cento del costo dei materiali. “Il rischio è di vanificare tutti gli sforzi intrapresi a livello normativo per permettere una ripresa dell'intero settore attraverso l'introduzione del superbonus”, ha concluso. (Com)