Venezuela: voto informatico, via ad esame del sistema contestato da oppositori (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il recupero della credibilità del voto passa inevitabilmente dalla possibilità che possano candidarsi anche i "prigionieri politici" e quanti sono stati interdetti per azioni ritenute contrarie al governo. Un fronte sul quale le parti sembrano al momento distanti e che appare inevitabilmente legato all'esito delle trattative politiche tra governo e opposizione al momento coordinate con discrezione dal Regno di Norvegia. La liberazione dei prigionieri spetta alla magistratura e nulla può il Cne, anche se l'oppositore Roberto Picon, intervistato da "Agenzia Nova", potrebbe lanciare l'idea di far aprire a tutti la possibilità di candidarsi, consegnando ad altre autorità dello Stato l'onere di impedirlo. Sulla piena partecipazione grava anche la decisione con cui la Corte suprema ha revocato i vertici di alcuni partiti storici, privando ai rispettivi leader tradizionali la possibilità di usarne simbolo e tradizione per concorrere alle elezioni. (segue) (Vec)