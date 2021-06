Venezuela: voto informatico, via ad esame del sistema contestato da oppositori (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo capitolo esiste un ulteriore, seppur debole margine di speranza: trattative sono in atto per allungare i tempi delle iscrizioni di partiti nuovi, oltre le 111 formazioni già presenti alle elezioni generali di novembre 2020, la cui continuità alle prossime elezioni è stata confermata di recente dallo stesso Cne. La scadenza da tenere d'occhio sarà quella dal 9 al 29 agosto, finestra temporale aperta per le iscrizioni dei candidati fisici. Sarà il momento in cui si vedrà se, indipendentemente dalle sigle dei partiti che hanno la possibilità di intervenire, nomi di peso delle opposizioni scenderanno effettivamente in campo. (segue) (Vec)