Venezuela: voto informatico, via ad esame del sistema contestato da oppositori (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri dettagli sono in attesa di essere chiariti. C'è il caso del voto alle "comunità indigene", che nelle ultime elezioni è stato trasformato in voto di "secondo livello": agganciandosi a un presunto rispetto delle tradizioni, le varie comunità hanno nominato per alzata di mano i loro rappresentanti, dando loro il compito di votare per i deputati in corsa al parlamento. Una scelta denunciata come "passo indietro" giuridico, innanzitutto dai difensori dei diritti umani. Non meno sensibile il tema della presenza delle criticate "toldas rojas", capannelli del Psuv che compaiono nei pressi dei seggi in occasione dell'apertura delle urne. Luoghi nei quali, denunciano le opposizioni, i militanti suggellerebbero il voto a loro favore tramite minacce o promesse di favori. I baldacchini sono fisicamente diminuiti o allontanati dai luoghi del voto, ma le stesse operazioni verrebbero portate avanti in altre forme o appartamenti privati, continuando a suscitare critiche. (Vec)