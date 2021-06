Milano: centro antiviolenza Venus, attività intensa durante il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro antiviolenza Venus, che ha sede presso l'ospedale Bassini, fa un'analisi dell'attività, mettendo a confronto il primo e secondo lockdown. Per quanto riguarda gli accessi, nel 2020, il numero totale di donne che hanno contattato il Centro o sono state prese in carico sono state 132: in particolare 101 hanno iniziato un percorso personalizzato e 11 hanno usufruito di protezione e/o ospitalità. Il dato che fa più riflettere, tuttavia, è la differenza tra il trimestre gennaio-marzo 2021 con 49 accessi, quasi il doppio rispetto ai 28 dello stesso periodo del 2020. Cinisello Balsamo, rispetto agli altri Comuni limitrofi, conta il numero più alto di donne prese in carico, ben 57, contro le 23 di Sesto San Giovanni, le 17 di Bresso e le 16 di Cologno Monzese. Gli altri Comuni poi contano numeri a una sola cifra. A settembre 2020 hanno riaperto gli sportelli di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, che erano rimasti chiusi nel primo lockdown e, con la maggiore possibilità di movimento, le donne già seguite hanno potuto riprendere i contatti con le case manager, le psicologhe e gli altri operatori, anche in presenza, proseguendo con i progetti individualizzati di presa in carico e accompagnamento. Sempre sul fronte nuovi accessi, la ripresa degli sportelli nelle sedi all'ospedale Bassini, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese è stata graduale ma costante registrando un minor numero di collocamenti in emergenza presso le case rifugio, tendenza che si è confermata nel primo trimestre del 2021. (segue) (Com)