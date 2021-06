Milano: centro antiviolenza Venus, attività intensa durante il lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è inoltre constatato un generale incremento della complessità delle situazioni prese in carico, molte con la presenza di minori. In dettaglio: 67 sono le donne con figli prese in carico; 43 quelle straniere; 42 quelle che hanno usufruito di supporto legale; 36 che lavorano; 31 prese in carico a seguito di denuncia e infine 29 quelle che hanno usufruito di supporto psicologico. Il centro antiviolenza Venus è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato nella sede principale presso l'ospedale Bassini; due giorni a settimana allo sportello di Sesto San Giovanni e da questo mese tre giorni a settimana presso lo sportello di Cologno Monzese.“I numeri di accesso allo sportello antiviolenza Venus sono lo specchio di un bisogno reale e sempre urgente, purtroppo. Le richieste che aumentano ci parlano di problemi nella società ancora non risolti e anzi, aggravati dalla pandemia, dall'isolamento imposto e dalla forzata convivenza. Però vanno letti anche in positivo, come una maggiore consapevolezza e presa di coscienza da parte delle vittime, che ora reagiscono di più e chiedono aiuto. Prevenzione, informazione e conoscenza, sono le tre parole chiave da tenere a mente per affrontare e vincere la sfida". ha detto Riccardo Visentin, assessore alla Centralità della persona. (Com)