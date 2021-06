Russia: principali cause morte in fase pandemia sono state diabete, malattie circolatorie e respiratorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mortalità per malattie circolatorie in Russia è aumentata del 12 per cento, quella da diabete del 26 e da polmonite di 2,4 volte. Sono i dati forniti dall'istituto statistico federale russo Rosstat. La mortalità per malattie del sistema circolatorio, che tradizionalmente rappresenta la quota maggiore di decessi in Russia, nel 2020 è aumentata dell'11,6 per cento (97.300 casi) dopo un calo dell'1,7 per cento registrato nel 2019 e dello 0,8 per cento nel 2018. I decessi in eccesso nel 2020 per malattie circolatorie (incluse malattie coronariche e ictus) hanno rappresentato circa il 29 per cento dei decessi in eccesso. La categoria è al secondo posto dopo i decessi per coronavirus (144.700 casi, ovvero il 42,5 per cento dell'aumento totale della mortalità nel 2020). La mortalità per polmonite in Russia nel 2020 è aumentata di 2,4 volte (più 34.400 persone), secondo i dati Rosstat (nel 2019, la mortalità per polmonite è diminuita del 6,7 per cento). (segue) (Rum)