Russia: principali cause morte in fase pandemia sono state diabete, malattie circolatorie e respiratorie (2)

- La mortalità per malattie del sistema nervoso (malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale, morbo di Parkinson, ecc.) è aumentata del 20,9 per cento (più 21.10 casi). La mortalità per malattie del sistema endocrino è aumentata di quasi il 25 per cento, nello specifico l'incidenza del diabete mellito del 25,8 per cento (più 10.600 casi). La mortalità "da vecchiaia", ovvero non classificabile in altre voci, è aumentata del 20 per cento (più 17.200 casi ); nel 2019 era diminuita del 5,1 per cento. Parte dell'eccesso di mortalità potrebbe essere associato agli effetti indiretti della pandemia, ha osservato a sua volta il ministero della Salute. Il vice primo ministro Tatjana Golikova sottolinea anche che nelle statistiche per il 2020 sono registrati decessi di persone guarite dal coronavirus, ma poi decedute per altre malattie, principalmente croniche, a causa dell'impatto negativo che l'infezione ha avuto sulla salute. (Rum)