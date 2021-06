Libia: Washington conferma il suo sostegno alle elezioni libiche e al ritiro dei mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce regionale del dipartimento di Stato statunitense, Samuel Warburg, ha affermato che Washington sostiene lo svolgimento delle elezioni e la partenza di mercenari stranieri dalla Libia per raggiungere la piena sovranità e stabilità. Lo ha riportato il quotidiano egiziano “Al-Akhbar”. Il dossier libico è di grande importanza per l'amministrazione del presidente Joe Biden, che ha ordinato la visita di una delegazione statunitense a Tripoli per incontrare il primo ministro Abdelhamid Dabaiba, ha spiegato Warburg. Si tratta della più alta delegazione diplomatica statunitense attesa in Libia dal 2014, a dimostrazione del sostegno di Washington al processo politico, ha aggiunto. Per quanto riguarda la riapertura dell'ambasciata Usa a Tripoli, Warburg ha chiarito che per riaprirla occorre studiare i fatti sul campo e per questo non è stata emessa alcuna decisione al momento.(Lit)