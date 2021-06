Romania: Covid, in arrivo altre 960 mila dosi di vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo lotto di vaccini Pfizer-BioNTech è atteso tra oggi e domani in Romania. Lo riferisce il Comitato nazionale di coordinamento per le attività di vaccinazione contro il Covid-19 della Romania con un comunicato. Si tratta di 960 mila dosi, che saranno consegnate negli aeroporti di Bucarest, Timisoara e Cluj-Napoca. Il trasporto ai centri di stoccaggio è assicurato dall'azienda produttrice in condizioni di sicurezza ottimali, in appositi contenitori con ghiaccio carbonico e pellicola sigillata. Ad oggi, la Romania ha ricevuto 9.968.849 dosi di vaccino prodotto da Pfizer e 6.774.826 sono già state utilizzate per immunizzare la popolazione. (segue) (Rob)