Romania: Covid, in arrivo altre 960 mila dosi di vaccino Pfizer (2)

- Lo stato di emergenza sul territorio romeno è stato prorogato lo scorso 19 giugno per altri 30 giorni. Lo ha annunciato il primo ministro della Romania Florin Citu, spiegando che sono state inoltre adottate nuove misure di allentamento delle restrizioni. Il numero di persone che possono partecipare a eventi privati, come matrimoni, battesimi, è stato aumentato fino a un massimo di 200 persone negli spazi interni. "A partire dal 20 giugno 2021, è consentito partecipare all'evento sportivo organizzato sul territorio romeno nell'ambito dei Campionati di calcio Uefa Euro 2020 con un massimo del 50 per cento della capacità massima", ha detto il premier romeno Citu. (segue) (Rob)