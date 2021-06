Romania: Covid, in arrivo altre 960 mila dosi di vaccino Pfizer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato dato il via lo scorso 3 giugno in Romania anche alla somministrazione dei vaccini anti-Covid per i minori tra i 12 e i 15 anni, dopo che l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha autorizzato il siero anche per questa fascia d'età. La piattaforma elettronica è stata ottimizzata in Romania per consentire la loro registrazione per la vaccinazione attraverso gli account di genitori, parenti o tutori legali, come spiegato dal coordinatore della campagna di vaccinazione in Romania, Valeriu Gheorghita. Diverse misure di allentamento delle restrizioni sono entrate in vigore nel Paese dal primo giugno. Sono consentite, tra l'altro, attività all'aperto con un numero alto di partecipanti, come spettacoli o feste, e riaperte piscine e aree gioco al coperto. Il numero di partecipanti è limitato, ma potrebbe essere superiore a quello stabilito se si tratta di persone vaccinate. Le attività culturali possono essere organizzate in spazi aperti con un massimo di mille persone. La condizione è che l'incidenza del tasso delle infezioni nella rispettiva località sia inferiore a 3 casi per mille abitanti. Inoltre, la mascherina protettiva può essere rimossa durante il lavoro in spazi chiusi dove lavorano al massimo 5 persone, se completamente vaccinate. D'altra parte, l'esecutivo ha annunciato che le persone vaccinate, quelle che hanno superato la malattia da almeno 90 giorni e quelle con un test Pcr negativo possono entrare in Romania senza quarantena. I bambini fino ai 16 anni possono entrare con un test negativo. (segue) (Rob)