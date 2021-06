Tlc: Vodafone annuncia sei partner per la prima rete Open Ran in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia telefonica Vodafone ha annunciato oggi i suoi fornitori strategici – Dell, Nec, Samsung Electronics, Wind River, Capgemini Engineering e Keysight Technologies – per fornire congiuntamente la prima distribuzione commerciale di Open Radio Access Network (Ran) in Europa. La società, si legge in un comunicato, ritiene che questa misura stimolerà altri lanci di Open Ran su larga scala e guiderà la prossima ondata di trasformazione digitale in tutta Europa. Lanciato da Vodafone e dai suoi partner, Open Ran guiderà una maggiore innovazione attraverso un ecosistema di fornitori diversificato e aperto e porterà a una rete del futuro più conveniente, sicura, efficiente dal punto di vista energetico e incentrata sul cliente. Con il sostegno politico e industriale della Commissione europea e dei governi nazionali dell'Ue, Open Ran ha il potenziale per portare più aziende europee in questo mercato emergente. Vodafone e le altre principali società di telecomunicazioni dell'Ue firmatari del memorandum Open Ran ritengono che ciò contribuirà a costruire un ecosistema europeo attorno a queste nuove architetture di rete e a rafforzare la leadership tecnologica globale dell'Ue nelle infrastrutture digitali. (segue) (Com)