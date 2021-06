Tlc: Vodafone annuncia sei partner per la prima rete Open Ran in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone inizialmente si concentrerà sui 2.500 siti nel Regno Unito che si è impegnata ad aprire Ran nell'ottobre del 2020. È una dei più grandi processi di installazione al mondo e sarà realizzato insieme a Dell, Nec, Samsung e Wind River. Vodafone prevede inoltre di utilizzare nuove apparecchiature radio definite nell'ambito del programma Evenstar, iniziativa congiunta a cui contribuisce. Capgemini Engineering e Keysight Technologies stanno fornendo supporto per garantire l'interoperabilità tra tutti i componenti. A partire da quest'anno, i fornitori lavoreranno con Vodafone per estendere la copertura 4G e 5G a luoghi più rurali nel sud ovest dell'Inghilterra e nella maggior parte del Galles, spostandosi nelle aree urbane in una fase successiva. Vodafone sta inoltre lavorando per lanciare Open Ran in altri paesi sia in Europa che in Africa, consentendo alla società digitale di essere accessibile a tutti, senza lasciare indietro nessuno. (segue) (Com)