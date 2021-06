Energia: Eni con Var Energy annuncia scoperta a olio nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni attraverso Var Energi, partecipata da Eni e HitecVision, annuncia una nuova scoperta a olio nella licenza Pl554 nel Mare del Nord. Stando al relativo comunicato stampa, la scoperta è stata effettuata con il pozzo 34/6-5 S perforato sul prospetto esplorativo denominato Garantiana West: Var Energy detiene il 30 per cento di interesse partecipativo nella licenza assieme a Equinor che agisce come operatore con il 40 per cento e Aker Bp con il 30. Il pozzo aveva come obiettivo un blocco geologico isolato vicino alla scoperta di Garantiana ed è localizzato a circa 30 chilometri dal campo di Snorre, in una profondità d’acqua di 385 metri: ed è stato perforato con l’impianto semi-sommergibile West Hercules. Il pozzo, prosegue la nota, è stato perforato sino a una profondità di 3983 metri raggiungendo la sequenza geologica di età giurassica.: ha incontrato olio nelle arenarie della formazione Cook di età giurassica con una colonna mineralizzata di circa 86 metri. Sul pozzo è stata eseguita una intensa campagna di acquisizione dati e campioni oltre a una prova di produzione che ha dato buoni risultati con una produzione massima di oltre 7.500 barili giorno di olio e 3,8 Ksm3 di gas associato. (segue) (Com)