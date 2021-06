Energia: Eni con Var Energy annuncia scoperta a olio nel Mare del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima preliminare della scoperta è tra i 35 e i 65 milioni di barili in posto. La scoperta di Garantiana West, prosegue la nota, è una ulteriore conferma della validità della strategia esplorativa “infrastructure-led” di Var Energy nel mare del Nord che prova nuove riserve ad alto valore nella vicinanza della scoperta del campo di Garantiana: la nuova scoperta ha infatti valore commerciale in quanto se ne prevede lo sviluppo congiunto con il campo di Garantiana. Lo sviluppo prevederà un collegamento alle vicine infrastrutture del campo di Snorre. Var Energi detiene in Norvegia oltre 137 licenze e produzione a olio e gas da 35 campi in produzione, ed è attiva sull’intera piattaforma continentale norvegese e opera il campo di Goliat nel Mare di Barents, il campo di Marulk nel Mare di Norvegia e i campi di Balder e Ringhorne nel Mare del Nord. La società impiega circa 900 persone con una vasta esperienza nel settore dell’esplorazione e produzione, acquisita grazie alle varie società che la compongono. La produzione attuale di Var Energi è di circa 300 mila barili di olio equivalente al giorno. (Com)