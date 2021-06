Italia-Ungheria: Manuel Jacoangeli è il nuovo ambasciatore a Budapest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del gradimento del governo interessato il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Manuel Jacoangeli come ambasciatore d’Italia a Budapest. Come si legge in una nota della Farnesina, Jacoangeli nasce a Lisbona il 4 settembre 1960 e consegue la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1987 dove, successivamente, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Geoeconomici. Entra in diplomazia nel 1989 e inizia la sua carriera all’Ufficio delle Comunità Europee presso la Direzione Generale Affari Economici. Nel 1992 è alla Segreteria del Sottosegretario di Stato con delega all’Europa per essere successivamente comandato presso il Ministero del Commercio con l'Estero quale Capo della Segreteria Tecnica. Nel 1993 assume alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la C.E.E. a Bruxelles dove segue, tra i vari dossier, il processo di allargamento della UE da 12 a 15 Paesi membri. Dal 1996 presta servizio presso l’ambasciata d’Italia a Lubiana, Slovenia, occupandosi dell’Ufficio commerciale prima di rientrare a Roma nel 2000, dapprima alla Direzione Generale per l’Unione Europea - dove viene assegnato all’Ufficio Balcani – mentre dal 2002 è Capo Ufficio al Servizio Stampa e Informazione della Farnesina. (segue) (Com)