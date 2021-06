Italia-Ungheria: Manuel Jacoangeli è il nuovo ambasciatore a Budapest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2005 torna a Bruxelles come Capo Ufficio Stampa della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, per poi rientrare a Roma come Vice Capo del Servizio Stampa e Informazione del Ministero nel 2008. Da novembre 2008 al 2012 è Consigliere Diplomatico del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prima di assumere in qualità di Capo della Rappresentanza permanente presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo. Nell’ambito di questo incarico, dal settembre 2013 a fine 2015, ricopre anche il ruolo di Responsabile delle Relazioni Esterne del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Dal 2017 è Consigliere Diplomatico del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e da settembre 2018 Consigliere Diplomatico del Ministro della Salute. Dal 14 giugno 2021 è Ambasciatore d’Italia a Budapest, Ungheria. Nel 2007 viene nominato Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Parla inglese, francese, spagnolo e portoghese. Sposato, ha un figlio. (Com)