Italia: Orlando a Consiglio Ue, siamo al lavoro su obiettivi Vertice Oporto

- L'Italia sta già lavorando sugli obiettivi fissati per il 2030 nel Summit sociale di Oporto, in Portogallo. Lo ha detto il ministro al Lavoro, Andrea Orlando, al Consiglio Lavoro e Politiche sociali dell'Ue. "Credo la prospettiva condivisa a Oporto rappresenti una eccellente guida per le azioni future. Come ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ho salutato con grandissimo favore e sollievo l'impegno dei leader" assunto a Oporto. "Mi sento rassicurato dalla dimensione sociale che è stata data dalla risposta alla crisi in questa occasione da parte dell'Ue", ha detto nell'intervento alla riunione. "Le nostre scelte politiche del recente passato nonché le future non sono dissimili" e prevedono "garantire posti lavoro, offrire le più efficaci e durature condizioni per le transizioni, potenziare le politiche attive, consolidare le competenze e la formazione, sostenere l'occupazione femminile e offrire le massime tutele alle fasce più povere, in particolare ai minori". (segue) (Beb)