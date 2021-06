Italia: Orlando a Consiglio Ue, siamo al lavoro su obiettivi Vertice Oporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi per il 2030 stabiliti a Oporto nel Summit sociale "sono target ambiziosi su cui il nostro Paese sta già lavorando. Abbiamo previsto contratti di rioccupazione che comportano l'adeguamento delle competenze dei lavoratori con la prospettiva dei contratti a tempo indeterminato e relativi esoneri contributivi per le imprese, investimenti significativi per i centri per l'impiego, istituzione di un fondo per sostenere l'integrazione dei Neet, integrare politiche attive con il mondo dell'industria e poi un forte impegno sul potenziamento dei servizi all'infanzia finalizzato all'incremento dell'occupazione femminile che è la vera sfide per l'Italia. Misure per le famiglie meno abbienti con l'individuazione di un assegno unico universale, siamo al lavoro su una riforma degli ammortizzatori sociali che li leghi di più alle politiche del lavoro", ha spiegato. "Il tema dell'occupazione femminile e dei giovani è così centrale e urgente per l'Italia che è stata inserita una condizionalità che vincola le imprese che useranno gli stanziamenti" del Next Generation Eu "ad assumere almeno il 30 per cento di donne e giovani", ha sottolineato. (Beb)