Palermo: M5s, solidarietà ad Aiello, avanti con più forza

- "Solidarietà e vicinanza al nostro collega Davide Aiello per la vile aggressione di cui è stato vittima nella tarda serata di ieri a Casteldaccia. Con coraggio e meticolosità, in questi anni Davide, componente della commissione parlamentare Antimafia, ha denunciato sia dentro sia fuori il Parlamento episodi di malaffare e voto di scambio. Siamo certi, conoscendolo, che questo gravissimo episodio non fermerà la sua azione che anzi andrà avanti con ancora più forza. Noi saremo sempre al suo fianco. Auspichiamo che le forze dell'ordine facciano piena chiarezza sull'accaduto quanto prima". Lo affermano in una nota i deputati del M5s in commissione Lavoro. (com)