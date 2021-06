Brexit: sottosegretario Affari europei Francia, misure di ritorsione se accordi non saranno rispettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Regno Unito non rispetterà gli accordi previsti dalla Brexit "prenderemo delle misure di ritorsione commerciale". Lo ha detto il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1". Il premier britannico "Boris Johnson pensa che si possono firmare degli impegni e non rispettarli e che gli europei non reagiranno", sostiene Beaune. Per il sottosegretario le minacce di Johnson sono "un test per l'Europa". Il sottosegretario evoca quella che è stata definita dai media come la "guerra delle salsicce", a causa dei problemi che avrà la Gran Bretagna ad inviare la carne refrigerata in Irlanda del nord. "In Irlanda del nord ci sono problemi di importazione delle salsicce, e perché? Perché quando si lascia l'Unione europea si hanno per forza un certo numero di barriere", ha detto Beaune.(Frp)