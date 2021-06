Fisco: Siracusano (FI), riforma va fatta, ce lo chiedono i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una grande e coraggiosa riforma fiscale. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci offre, finalmente, un assist che non possiamo sciupare: i prossimi mesi saranno decisivi per mettere in cantiere ed approvare nel più breve tempo possibile una strutturale revisione del sistema di tassazione in Italia". Lo afferma, in una nota, Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. "Lo dobbiamo fare non solo perché ce lo chiede l’Europa, ma perché ce lo chiedono da anni e a gran voce tutti i cittadini italiani - aggiunge -. Il presidente Silvio Berlusconi, nella sua lettera a ‘Il Giornale’, è stato chiaro: promuovere la riforma fiscale è anche uno degli obbiettivi per i quali partecipiamo al governo Draghi. In più chiediamo di introdurre in Costituzione, così da non poterlo più mutare, un tetto massimo alla imposizione fiscale. Una misura di buon senso che darebbe certezze per il futuro. Forza Italia è pronta, dunque, a fare la sua parte nell’esecutivo e in Parlamento per garantire al Paese una tassazione equa e soprattutto un alleggerimento dell’opprimente pressione fiscale attualmente esistente".(com)