Sardegna: Coldiretti, musica e cibo a km 0 a favore delle famiglie indigenti

- Cinquecento kg di pasta alle Comunità sociali sarde. È il frutto dell'iniziativa "La Sardegna aiuta la Sardegna" promossa dalla cantante Alice Marras in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica Sardegna e la Cooperativa isola sarda. Il progetto, avviato durante il lockdown di marzo aprile 2020, consiste in una raccolta fondi attraverso la vendita del cd della cover del brano "Love's in need of love today" del celebre artista internazionale Stevie Wonder, in cui si trasmette un forte messaggio di solidarietà e si invita a "donare il nostro amore, prima che sia troppo tardi". Il video della canzone, a cui hanno partecipato 40 artisti sardi tra cantanti e musicisti apprezzati a livello internazionale, è stato realizzato in pieno lockdown tra marzo e aprile 2020. "Con questo progetto – spiega la cantante Alice Marras ideatrice dell'iniziativa – abbiamo voluto sensibilizzare e richiamare l'attenzione sugli effetti negativi contingenti nella nostra isola, in cui molte attività commerciali e tantissime famiglie sono state profondamente colpite economicamente dal blocco imposto dalle manovre di contenimento del covid-19, ma anche sui disagi che il post emergenza lascerà nei prossimi mesi". (segue) (Rsc)