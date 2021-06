Sardegna: Coldiretti, musica e cibo a km 0 a favore delle famiglie indigenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa si inserisce all'interno della "spesa sospesa contadina" promossa in tutti i mercati di Campagna Amica che si ispira all'usanza campana del caffè sospeso, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e che non ha i mezzi per saldare il conto. I clienti dei mercati o della spesa a domicilio (che Campagna Amica sta effettuando in tutta la Sardegna) aderiscono all'iniziativa acquistando qualcosa in più da donare a chi è in difficoltà. Grazie alla "spesa sospesa contadina" ogni settimana Campagna Amica, grazie alla collaborazione dei clienti e delle aziende agricole, raccoglie centinaia di kg di prodotti a km0 destinati alle famiglie meno abbienti. I fondi raccolti dalla campagna di beneficenza "La Sardegna aiuta la Sardegna" sono stati destinati all'acquisto di 500 kg della pasta Solo sardo, prodotta con grano 100 per cento locale della Cooperativa solo sardo composta da soli cerealicoltori sardi. Perché l'iniziativa aveva il doppio obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e contribuire a supportare la filiera agricola locale. Nei giorni scorsi Campagna Amica ha consegnato la pasta alla parrocchia di Settimo San Pietro, a una Casa famiglia, la Comunità per minori Il Gabbiano, una mensa poveri e la Parrocchia San Sebastiano, tutte di Oristano; alla Casa delle Divina Provvidenza di Sassari, alla Cooperativa sociale Il sogno di Sassari gestite da don Gaetano Galia, che gestisce diverse comunità per detenuti e minori; alle suore salesiane della parrocchia di San Domenico Savio di Nuoro e alle comunità gestite da don Francesco Mariani sempre a Nuoro. (segue) (Rsc)