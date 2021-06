Sardegna: Coldiretti, musica e cibo a km 0 a favore delle famiglie indigenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo partecipato volentieri a questa lodevole iniziativa di Alica Marras – dicono da Coldiretti Sardegna -. Come Organizzazione con la Comunità di Campagna Amica, vista la grave crisi economica abbiamo intensificato le attività con il coinvolgimento della nostra rete solidale composta da numerose associazioni caritatevoli ed amministrazioni comunali, oltre che professionisti. Non possiamo restare indifferenti davanti a questa grave crisi economica che ha allargato notevolmente le famiglie in difficoltà economica coinvolgendo anche settori prima estranei a questo fenomeno". In tutti i mercati di Campagna Amica è sempre attiva la spesa sospesa e grazie ad una rete nazionale, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche, si stanno continuando a distribuire dei pacchi agroalimentari solidali, con i prodotti delle aziende agricole italiane. (Rsc)