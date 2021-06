Arabia Saudita: Autorità anticorruzione, nell’ultimo mese arrestate 136 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità anticorruzione dell’Arabia Saudita ha arrestato, durante il mese islamico di Shawwal (concluso lo scorso 10 giugno), almeno 136 cittadini sospettati di corruzione, abuso di potere e falso. Lo riferisce il quotidiano economico “Al Eqtisadiya”. Tra gli arrestati figurano dipendenti dei ministeri di Difesa, Interno, Guardia nazionale, Salute, Giustizia, Affari municipali e rurali, Alloggi, Istruzione, e dell’Autorità per le dogane. Nel mese in questione, l’autorità ha inoltre indagato su 562 imputati coinvolti in cause amministrative e penali. (Res)