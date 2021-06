Iraq: riesumate 123 persone da fossa comune per l’identificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I resti di 123 persone uccise dallo Stato islamico (Is) sono stati riesumati da una fossa comune, in Iraq, per l’avvio della loro identificazione tramite test del Dna. Lo hanno annunciato ieri le autorità irachene, secondo quanto riporta il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Nelle ultime settimane Baghdad e altre province del Paese hanno raccolto campioni di sangue dalle famiglie delle vittime del massacro di Badush, uno dei più sanguinosi condotti dall’Is nel periodo in cui controllava un terzo del territorio iracheno, tra il 2014 e il 2017, in vista della procedura di identificazione. In occasione del massacro, compiuto nel giugno 2014, combattenti dello Stato islamico caricarono su alcuni camion 600 detenuti incarcerati nella prigione di Badush, per poi trasferirli in una vallata e ucciderli. Le autorità irachene hanno rintracciato le loro salme solo tre anni e mezzo dopo la sconfitta dell'Is, annunciata ufficialmente nel Paese nel marzo del 2017. (Res)