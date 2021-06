Siria: Usa e Turchia condannano bombardamento di un ospedale ad Afrin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa e la Turchia hanno condannato il bombardamento che sabato scorso, 12 giugno, ha colpito un ospedale ad Afrin, nel nord-ovest della Siria, causando almeno 15 morti e decine di feriti, attacco che è stato attribuito da diverse fonti alle Forze democratiche siriane (Fds). In un comunicato stampa il dipartimento di Washington condanna “nei termini più forti” l’attacco contro l’ospedale Shifa ad Afrin, definito “barbaro”, che ha “ucciso bambini, personale medico e primi soccorritori”. Da parte sua anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato “l’attacco terroristico contro l’ospedale”, che “ha dimostrato ancora una volta la brutalità delle Ypg (Unità di protezione popolare)”. In risposta all'attacco, l’esercito della Turchia ha bombardato tre edifici utilizzati dalle Fds a Tal Rifaat, in Siria. Secondo l'agenzia di stampa turca “Anadolu”, che cita una fonte di sicurezza di Ankara, l’attacco avrebbe causato la morte di un numero imprecisato di combattenti delle milizie curdo-siriane. Queste ultime hanno negato di aver bombardato l'ospedale, puntando invece il dito contro le forze della Russia. (Res)