Iraq: ministero Pianificazione, lavoro minorile in calo

- ll lavoro minorile ha registrato un calo significativo in Iraq e la percentuale di giovani che vanno a scuola è attualmente pari al 94 per cento del totale. Lo ha detto un portavoce del ministero della Pianificazione di Baghdad, Abdulzahra al Hindawi. Il dicastero non ha elaborato statistiche recenti sul fenomeno, ha detto il portavoce, ma secondo gli ultimi dati – due anni fa – la percentuale di lavoro minorile era pari all’1,1 per cento, o comunque inferiore al 2 per cento, in netta diminuzione rispetto al 6 per cento di dieci anni fa. (Res)