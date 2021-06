Arabia Saudita: nuovo contratto da 880 milioni di dollari per sfruttamento miniere d’oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria dell’Arabia Saudita (Ma’aden) ha appaltato un nuovo contratto da 880 milioni di dollari per le miniere d’oro di Mansoura-Massarah, segnando il massimo investimento nel settore aurifero. L’accordo è stato siglato dalla Jac Riik Al Rushaid Contracting and Services Company per fornire servizi minerari operativi presso le miniere d’oro. Il sito di Mansoura-Massarah dovrebbe raggiungere la piena capacità produttiva nel 2023 e un quarto dell’obiettivo di Ma’aden di produrre più di 28 mila chilogrammi d’oro all’anno entro il 2025. (Res)