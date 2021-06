Sardegna: Osservatorio turistico, Villasimius destinazione "covid safe" e attenta all'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove turisti su dieci hanno un concetto molto positivo della destinazione turistica di Villasimius e otto su dieci la considerano pienamente "Covid safe". Sono dati molto incoraggianti quelli raccolti dall'osservatorio turistico del comune del Sud Sardegna. L'Osservatorio turistico, sviluppato da Sintur Sinergie Turistiche, è uno strumento che è stato adottato quest'anno da Villasimius è che sta già aiutando moltissimo il comune costiero e gli operatori a pianificare le strategie di accoglienza in base al "sentiment" espresso online dai turisti stessi. Si tratta di un software capace di raccogliere dalle varie piattaforme online (Tripadvisor, Booking, Google e tutte le altre) i giudizi espressi dai visitatori sulle attività commerciale e attrazioni del luogo. Le valutazioni sono quindi oggettive perché pescate da fonti in cui il turista si esprime liberamente. Grazie a questo strumento la località turistica può capire il posizionamento del proprio brand e in anticipo come migliorare della propria offerta: la ricettività, le attrazioni, le attività di ristorazione o altro. (segue) (Rsc)