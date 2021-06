Sardegna: Osservatorio turistico, Villasimius destinazione "covid safe" e attenta all'ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E anche gli imprenditori operanti in quel comune possono avere riscontro del giudizio attribuito alla loro singola attività così da poter migliorare ogni piccolo aspetto. Nel caso di Villasimius, per quanto ci sia sempre ampio margine di miglioramento, le varie macrocategorie sono giudicate molto positivamente dai turisti. Le strutture ricettive piacciono al 93 per cento dei visitatori, i ristoranti e i locali all'88,1 per cento, le attrazioni riscuotono addirittura il 93,7 per cento dei consensi. Il livello di soddisfazione percepita della località è in linea con quello nazionale, quindi decisamente molto alto: il 91,1 per cento promuove Villasimius, il cui fascino e la cui appetibilità sono in linea con le eccellenze del Belpaese. Ma soprattutto la "perla del Sud" si può definire a tutti gli effetti una destinazione "Covid Safe": l'81,7 per cento dei visitatori considerano positivamente questo aspetto. Per rendere l'idea, la media nazionale italiana è del 66,6 per cento, di oltre 15 punti più bassa. Anche le presenze confermano un trend sensibilmente migliore di quello regionale. Nell'estate del Covid (2020), le presenze a Villasimius sono state 377mila, nel 2019 invece 679mila. Il calo percentuale (giustificato dalla pandemia) è del 44 per cento, molto meno del decremento registrato dalla Sardegna, che ha perso il 56 per cento dei visitatori passando dai circa 15,5 milioni del 2019 ai circa 6,8 milioni del 2020 (dati Sired). (Rsc)