Energia: Vitrenko (Naftogaz), la partita sul Nord Stream 2 è "lungi" dall'essere conclusa

- La partita sul gasdotto Nord Stream 2 è “lungi” dall’essere conclusa. Lo ha detto il presidente della compagnia del gas ucraina Naftogaz, Yutiy Vitrenko, in un’intervista al “Financial Times”. Vitrenko ha parlato per telefono da Washington, negli Stati Uniti, dove ha guidato una delegazione ucraina nell'ultimo tentativo di convincere l'amministrazione presidenziale guidata da Joe Biden ad annullare la sua recente rinuncia ad alcune sanzioni contro il Nord Stream 2. "Riteniamo che la partita sia lungi dall'essere finita", ha detto Vitrenko. "Stiamo spiegando ai funzionari statunitensi che è un problema di sicurezza nazionale per l'Ucraina, per l'Europa e per gli Stati Uniti", ha aggiunto il dirigente. (Rel)