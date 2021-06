© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo arrivare al 70 per cento di energia da sorgenti rinnovabili entro 2030". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. ”Dobbiamo moltiplicare per 10 le nostre capacità di produrre energia elettrica, per questo tutti dovranno rinunciare a qualcosa", ha aggiunto.(Rin)