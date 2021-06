© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleare "è qualcosa che noi italiani abbiamo escluso con 2 referendum, da questo non si torna indietro". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. Alla domanda se fu un errore, il ministro ha risposto: "No, non fu un errore". (Rin)