Georgia: ministero Esteri, è importante essere uno dei temi del vertice odierno della Nato

- È importante che la Georgia sia uno dei temi presenti nell'agenda del vertice della Nato che si tiene oggi a Bruxelles. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri, secondo cui ci si aspetta che il documento finale che sarà adottato al vertice di Bruxelles “rifletta adeguatamente i progressi della Georgia sull'integrazione euro-atlantica, riaffermi il sostegno della Nato alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia e si concentri sulle difficili questioni umanitarie e di sicurezza ambientale nei territori occupati”. “Ci aspettiamo inoltre che gli alleati riconfermino il loro impegno nei confronti della decisione del vertice di Bucarest di ‘rendere la Georgia un membro della Nato’ e prendano atto del contributo speciale della Georgia al rafforzamento della sicurezza comune euro-atlantica", si legge nella nota. Parallelamente al Summit di Bruxelles, oggi il primo ministro della Georgia parteciperà al panel del Forum di Bruxelles chiamato "Investing in resilience", durante il quale discuterà delle minacce ibride e dell'esperienza della Georgia in questo settore. Al Forum di Bruxelles parteciperanno i leader di vari Paesi, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo ministro del Canada Justin Trudeau e il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. (Rum)