Rifiuti: Cingolani, nei prossimi giorni spero in buone notizie per Roma

- "Spero di poter dare una buona notizia per Roma nei prossimi giorni, ci stiamo lavorando". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Non anticipo nulla prima dell'ufficialità, abbiamo trovato 2-3 strade per risolvere la questione rifiuti di Roma", ha spiegato. "Una come città di 3 milioni e mezzo di abitanti ha bisogno di piano a lungo termine", ha aggiunto Cingolani. (Rin)