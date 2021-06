Sardegna: Maria Amelia Lai è la nuova presidente di Confartigianato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Amelia Lai è la nuova presidente regionale di Confartigianato Imprese. Lo hanno deciso, all'unanimità per acclamazione, i delegati regionali dell'Organizzazione Artigiana, riuniti in Assemblea Regionale a Sassari. Lai, imprenditrice 56enne di Ozieri del settore delle costruzioni, attualmente unica donna in Sardegna alla guida di una Associazione Imprenditoriale, rappresenterà nel prossimo biennio le oltre 6 mila imprese associate a Confartigianato in tutta la Sardegna. Attualmente è presidente di Confartigianato Imprese Sassari. Nel suo incarico verrà affiancata dal nuovo vicepresidente vicario Fabio Mereu, 44enne imprenditore di Cagliari del trasporto persone, e supportato da altri 2 vicepresidenti: Giacomo Meloni, imprenditore edile di Olbia e Giuseppe Pireddu, autoriparatore di Macomer. Antonio Matzutzi viene nominato past president. (segue) (Rsc)