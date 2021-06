Sardegna: Maria Amelia Lai è la nuova presidente di Confartigianato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea ha provveduto a eleggere anche la giunta regionale di cui fanno parte, oltre a presidente e Vicepresidenti, anche Norella Orrù (Sud Sardegna), Sandro Paderi, Antonio Matzutzi ed Elisa Sedda (Oristano), Albino Casu (Nuoro), Marco Rau (Sassari) e Simone Ballo (Gallura). La neo presidente, nel suo primo discorso, ringraziando il l'uscente, Antonio Matzutzi, per l'impegno svolto in questi ultimi 4 anni, ha analizzato la situazione politica, economica e sindacale della Sardegna e, illustrando le prospettive del comparto, ha ribadito l'impegno di Confartigianato Sardegna a dialogare con la giunta guidata dal presidente Solinas e con il Consiglio regionale, proseguendo il percorso avviato politica, istituzioni e amministrazioni, per dare coraggio, energia, credito e opportunità alle oltre 34 mila imprese artigiane e ai circa 62 mila addetti. (Rsc)